OM - Mercato : McCourt ne fera pas de folie pour Alexis Sanchez

Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Ce pourrait être LE dossier chaud du mercato estival de l'OM. En raison, bien entendu, de l'excellente saison du joueur qui laisserait un énorme vide en cas de départ. On parle ici du Chilien Alexis Sanchez, dont on ne sait toujours pas si il va rester une saison de plus à l'OM. L'attaquant, et son agent, doit rencontrer les dirigeants dans les tous prochains jours.

Selon RMC, son agent, Fernando Felicevich, est déjà à Marseille depuis quelques jours. Mais toujours selon le média, Sanchez ne pourra demander une forte revalorisation salariale forte. Extrait : "Pour chaque joueur, chaque recrue, l’OM veut garder la même ligne de conduite, ne rien se laisser imposer et ne pas dépasser, par exemple, certaines limites salariales. Le club marseillais n’oublie pas que c’est aussi grâce à l’OM qu’Alexis Sanchez s’est relancé et a retrouvé un très bon niveau."

