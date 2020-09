OM – Mercato : McCourt prêt à une rallonge plus importante pour l'attaquant ?

C'est le dernier chantier du Mercato de l'Olympique de Marseille. Le dernier point pour rassurer définitivement André Villas-Boas. Nouveau « head of football » de l'OM, Pablo Longoria cherche désormais à recruter un jeune avant-centre pour épauler Dario Benedetto. L'Espagnol est même parvenu à obtenir un budget de Frank McCourt à la condition de miser sur un prospect à développer et à vendre dans les deux ans.

D'après La Provence, la rallonge du Bostonien porterait sur une somme de 5 à 6 M€. Un montant officieux qui est loin d'être gravé dans le marbre. C'est en tout cas la version de Manu Barranguet, journaliste de l'AFP et suiveur de l'OM, qui s'est exprimé dans « L'Apéro Mercato » de l'excellent site FootballclubdeMarseille.

Frank McCourt paiera... s'il y a un coup de cœur derrière !

« Frank McCourt leur a pas dit : « je suis prêt à vous donner temps ». Il leur a plutôt dit : « les gars trouvez moi une bonne idée d’attaquant et si elle est bonne, on pourra discuter et faire un effort. Si vous me dites il y a lui qui est libre, il est bon, il est jeune etc… qu’il y a un contexte autour ok il sera d’accord pour faire un effort ». Il a pas dit : « vous aurez 5-6 M€ ». Je ne pense vraiment pas qu’il ait donné de chiffre. C’est un entrepreneur c’est un Américain, s’il y a une belle opportunité, comme pour Nagatomo, il le fera », assure le journaliste phocéen.

En clair, c'est le profil et les perspectives de revente qui fixeront le budget... Et il faudra convaincre Frank McCourt, loin d'être un œil avisé en matière de ballon rond, du potentiel de ce jeune renfort. Dans ces conditions, il paraît quand même difficilement envisageable de se lancer dans un coup à 15 ou 20 M€ comme Boulaye Dia (Stade de Reims) ou Mbaye Niang (Stade Rennais)...