OM - Mercato : McCourt privé d’un énorme chèque par le LOSC ?

Pablo Longoria n’a plus guère le temps pour boucler son mercato estival. Le président de l’OM sait que son temps est compté s’il veut ferrer les 2 à 3 dernières recrues qui combleraient Jorge Sampaoli avant le 31 août à minuit. En ce sens, un départ d’envergure ferait le plus grand bien aux finances de l’OM.

Un transfert de Duje Caleta-Car serait ainsi particulièrement apprécié, l’international croate restant une valeur bankable (25 M€ ?) malgré le fait que Sampaoli ne compte pas sur lui cette saison. Si plusieurs clubs anglais s’étaient renseignés à son sujet, Wolverhampton est le dernier en date.

Problème : rien n’a avancé dans les discussions... au point que les Wolves aient depuis fait de Sven Botman leur priorité dans l’axe ! « Wolverhampton veut Sven Botman comme nouveau défenseur central, le Séville FC est aussi dans la course, assure Fabrizio Romano. Les Wolves sont préparés à ouvrir les négociations avec le LOSC vu qu’il n’y a rien d’avancé avec Caleta-Car. Le Séville FC est aussi intéressé en cas de transfert de Koundé à Chelsea. »

Excl. Wolverhampton want Sven Botman as new centre back, also Sevilla are in the race. Wolves are prepared to open talks with Lille. Nothing advanced or agreed for Caleta-Car. 🐺🔴 #Wolves



Also Sevilla consider Botman their top target in case Koundé will be sold to Chelsea.