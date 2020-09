OM – Mercato : McCourt profite de Luis Henrique pour lier un peu plus son avenir à Marseille

Ce vendredi, l'OM a posé une nouvelle pierre dans la construction de son effectif avec l'arrivée de Luis Henrique, attaquant de 18 ans en provenance de Botafogo. Le Brésilien s'inscrit dans la nouvelle politique du club phocéen qui préfère investir sur des joueurs à potentiel plutôt que des recrues chères et expérimentées.

Un recrutement qui semble validé par Frank McCourt himself. Le propriétaire de l'OM, ce vendredi, a communiqué à l'occasion de l'arrivée de Luis Henrique. L'occasion de saluer l'arrivée « d'un important talent brésilien », mais aussi de mettre en valeur un autre projet du club.

Un label de rap en plus de Luis Henrique

Ces dernières heures, le club a en effet officialisé le lancement de son label de rap, OM Records. Une occasion pour Frank McCourt de montrer son envie de travailler sur le long terme au club, alors que les rumeurs de vente datent d'il y a quelques semaines à peine.

Le communiqué de Frank McCourt :

«Depuis que j’ai racheté l’OM il y a 4 ans, j’essaie de développer une vision conjuguant développement footballistique, économique et en termes d’impact sociétal au service des Marseillais.

Aujourd’hui est un moment très spécial pour moi avec, au même moment, le recrutement d’un important talent brésilien pour renforcer l’équipe sur le terrain et le lancement d’un partenariat inédit dans l’univers de la musique pour promouvoir les talents artistiques marseillais.

C’est exactement pour cela que je suis venu à Marseille et que je vais continuer à consacrer mon énergie au club et à la ville avec la superbe équipe qui m’entoure.»