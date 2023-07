OM - Mercato : McCourt récupère un chèque inespéré avant une autre star qu’Aubameyang ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans) est excité à l’idée de rejoindre l’OM. Libre, le milieu offensif de Chelsea devrait rallier ces prochaines heures le stage des Marseillais en Allemagne pour passer sa visite médicale sur place et s’entraîner dans la foulée. « Je l’ai eu dernièrement au téléphone et il était venu au rassemblement avec la sélection au mois de juin, donc je connaissais un peu son état d’esprit. Après avoir échangé avec lui, je sentais qu’il était prêt à repartir sur un gros challenge. Il a encore faim de grandes compétitions, c’est très important, ça prouve qu’il en veut encore. C’est un revanchard qui va vouloir s’imposer », explique dans L’Équipe son sélectionneur au Gabon Patrice Neveu.

Une villa pour PEA ou une autre recrue star ?

Aubameyang pourrait ne pas être la seule star recrutée par l’OM cet été puisque la rumeur David De Gea a parcouru Twitter hier. « Je sais que du côté du club on prépare le logement (la villa) pour l’arrivée d’une top star mais je sais qu’ils avancent sur un gardien donc peut être De Gea ? Pour le gardien c’est une info, a dit le journaliste Sacha Tavolieri. Pour le nom, c’est un feeling au vu du contexte liée à la préparation de l’arrivée du mec mais je n’ai pas de garanties sur le nom… On verra. » Si cette rumeur a été démentie depuis par La Minute OM, le club phocéen s’apprête enfin à entériner un départ. Selon RMC Sport, Bartug Elmaz va s'engager avec le Fenerbahçe et devrait rapporter environ 1,2 million d'euros d'indemnité de transfert. L’OM a aussi intégré à ce transfert un intéressement à la revente autour de 20%.

Non je dis ça car je sais que du côté du club on prépare le logement (la villa) pour l’arrivée d’une top star mais je sais qu’ils avancent sur un gardien donc peut être De Gea ? Pour le gardien c’est une info. Pour le nom, c’est un feeling au vu du contexte liée à la préparation… — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 19, 2023

Podcast Men's Up Life