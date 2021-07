OM - Mercato : McCourt remet au pot, la prochaine grosse recrue est connue !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Frank McCourt était de passage en France ces derniers jours et a même fait irruption à la Commanderie ce jeudi. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que l’actionnaire de l’OM n’a pas hésité à remettre de l’argent cet été pour combler les pertes et impulser le mercato. « Aucun chiffre n’a filtré », précise le quotidien sportif.

Néanmoins, cette information pourrait coïncider avec les récentes révélations de Fabrice Lamperti. « On m’a parlé d’une grosse arrivée lundi mais je n’ai pas de nom à mettre sur cette case », a glissé le journaliste de La Provence jeudi soir.

Si les noms de Luan Peres et William Saliba ont émergé depuis cette annonce mystérieuse, une autre piste est évoquée : Thiago Almada (20 ans).

À en croire Akrem Konur, le milieu offensif de Vélez Sarsfield pourrait être LE joueur à débarquer la semaine prochaine à Marseille. « L’OM pousse pour le transfert de Thiago Almada, assure le journaliste turc de Vatan. Coach Jorge Sampaoli apprécie beaucoup Almada. Vélez Sarsfield veut un pourcentage sur une éventuelle revente. Le transfert d’Almada pourrait être finalisé la semaine prochaine. »

🔥📢#Marseille are pushing for the transfer of Thiago #Almada. Coach Jorge #Sampoli wants Almada very much.



⌛#VélezSarsfield wants a share of the next sale. The Almada transfer could be finalised next week.#OM #OMTeam pic.twitter.com/72VVtorfUD