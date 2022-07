OM - Mercato : McCourt ressort le chéquier, 3 à 4 stars attendues cet été !

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Dans son édition du jour, L’Équipe prend enfin le soin de faire un point sur la rumeur de vente de l’OM, sujet qui alimente la chronique depuis de nombreux mois. Pourtant, Frank McCourt a toujours pris le soin d'écarter toute velléité de départ à court ou moyen terme. L’homme d’affaires bostonien l’a encore rappelé lors de son passage devant la DNCG mais a quand même tiqué en procédant à un abandon de créances de 60 M€ et en remettant 20 M€, séquestrés sur un compte.

« L’été dernier, il avait dit qu’il ne ferait plus vraiment d’efforts, confie un proche du propriétaire. Et pourtant, il continue ! Ces 20 M€ de juin sont un nouvel effort pour éviter un encadrement de la masse salariale par la DNCG. Entre l’apport de liquidités de CVC, les aides de l’État et la manne de la prochaine Ligue des champions, il était quand même un peu surpris de devoir encore mettre la main à la poche… »

Au niveau du mercato estival, McCourt continue d’accorder une grande confiance à Pablo Longoria. Toujours d’après le quotidien sportif, l’Américain espère des ventes, un allégement de la masse salariale, mais aussi « trois ou quatre signatures sympathiques pour ravir le public marseillais. » Ces derniers devraient donc suivre le marché des transferts avec une plus grande délectation encore.

Podcast Men's Up Life

Un prix de vente autour de 300 M€

Alraisi, qui a un profil à la Al-Khelaïfi, serait la porte d’entrée vers des investisseurs émiriens importants. Les avocats de l’OM ont alors conseillé à Bouajila de se rapprocher des piliers de l’entreprise familiale McCourt, Barry Cohen et Jeff Ingram. Bouajila a-t-il réussi à les toucher ?

« Frank est là pour longtemps », souffle un membre de McCourt Global. « Ceux qui propagent ces rumeurs ne cherchent qu’à déstabiliser le club », ajoute un haut dirigeant de l’OM. Des proches de Bouajila répandent, eux, pas mal de bruits, évoquant un intérêt au printemps de l’homme d’affaires saoudien Turki al-Sheikh, propriétaire d’Almeria en Espagne, et finalement éteint, ou encore un prix de vente du club olympien autour de 300 M€.

Pour résumer Si l’entourage de Frank McCourt répète à l’envi qu’il ne souhaite pas se séparer de l’OM, où il est pour un long moment, les rumeurs de vente se sont accrues ces dernières semaines. Le mercato en subira-t-il les conséquences ?

