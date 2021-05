OM - Mercato : McCourt sort le chéquier, l’ASSE et les Girondins sont KO debout

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Le montant de l’enveloppe allouée par Frank McCourt pour recruter au mercato est un sujet qui tient en haleine les supporter de l’OM. Celui-ci a plus ou moins été dévoilé par Mohamed Bouhafsi... et serait inclus entre 60 et 80 millions d’euros cet été !

« McCourt a envie de remettre de l’argent pour relancer le club. Il va remettre au pot et il y aura aussi des ventes avec Kamara et Caleta-Car, a fait savoir le journaliste de RMC Sport. Benedetto, Thauvin et Germain qui partent, la masse salariale et les amortissements descendent, et cela va permettre à l’OM de faire des choses intéressantes. »

« Sur les montants, c’est entre 60 et 80 M€ »

Notre confrère, bien informé sur les coulisses de l’OM, pense que l’enveloppe prévue par McCourt pour recruter devrait faire des envieux à l’ASSE et aux Girondins de Bordeaux. « Sur les montants, c’est entre 60 et 80 ME, et il y a beaucoup de supporters, à Bordeaux et à Saint-Etienne, qui aimeraient avoir Frank McCourt », a-t-il conclu. Pour mémoire, l’ASSE et le FCGB sont deux clubs en quête de nouveaux investisseurs.