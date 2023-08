OM - Mercato : McCourt va s'étrangler devant un raté de Longoria

Depuis que Pablo Longoria a été nommé à la place de Jacques-Henry Eyraud au printemps 2021, Frank McCourt n'a pas grand-chose à redire. Le club s'est superbement redressé, a terminé deux fois sur le podium et le Vélodrome est tout le temps plein. Le propriétaire américain ne reproche qu'une chose au président espagnol : ne pas réussir de très grosses ventes, de nature à renflouer davantage les caisses. Un transfert en passe de se concrétiser démontre que cela se joue parfois à peu de choses...

Il y a deux ans, Longoria avait en effet ciblé le Néerlandais Micky van de Ven pour renforcer sa défense centrale. Elu meilleur joueur de Deuxième division, il s'apprêtait à quitter Volendam et était venu à Marseille avec son agent. Mais Longoria a préféré miser sur William Saliba et Luan Peres. Van de Ven, lui, a pris la route de Wolfsburg moyennant un tout petit chèque de 3,5 M€. Il est attendu ce dimanche à Londres pour passer sa visite médicale à Tottenham, qui versera... 50 M€ aux Loups ! Le genre de somme qui rendrait le sourire à McCourt...

Le calendrier de l'OM pour 2023-24

Micky van de Ven will travel to London to day. Medical tests booked on Monday, Wolfsburg set to receive fee around €50m add-ons included ⚪️🛫 #THFC



Five year contract will be signed early next week. pic.twitter.com/gj1CbbzMHH