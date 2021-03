OM - Mercato : McCourt vend du rêve aux supporters, en a-t-il les moyens ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Invité mardi soir de l'émission Top of the Foot sur RMC Sport, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt, a affirmé son ambition de "gagner à nouveau la Ligue des Champions" et annonce vouloir "poursuivre jusqu'à atteindre cet objectif." Pour cela, l'OM doit recruter des joueurs de classe mondiale.

Les promesses de McCourt ne convainc pas

Mais selon les consultants de RMC Sport, Eric Di Meco et Rolland Courbis, McCourt n'a pas les moyens de ses ambitions. "Je pense que les moyens qui vont être mis ne seront pas au niveau des ambitions qui sont affichées. Pour un OM qui rejoue le haut du tableau, sur ce que j'ai entendu, malheureusement cela n'en prend pas le chemin", pense Di Meco. "On parle de projet, projet, projet... Mais il y a des endroits où l'impatience est supérieure à certains autres endroits. C'est le cas à Marseille", souligne Courbis, taclant le projet de l'Américain.