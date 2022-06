OM - Mercato : McCourt promet mettre la main à la poche dès cet été

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Alors que le recrutement de l'Olympique de Marseille est suspendu à la décision de la DNCG de le contrôler ou non, Franck McCourt aurait reçu le président, Pablo Longoria, le directeur de la stratégie, Pedro Iriondo, et le directeur administratif et financier, Stéphane Tessier, à Boston en début de semaine, afin de discuter de la stratégie et du futur du club sur trois à cinq ans.

McCourt a apporté des garanties à Longoria

Selon les informations de RMC Sport, le propriétaire de l'OM aurait apporté des garanties financières à Pablo Longoria. Le club phocéen devrait donc disposer d'un budget convenable pour recruter cet été sans se soucier des ventes. Pour rappel, le mercato estival ouvrira officiellement ses portes ce vendredi à minuit.

⚪🔵 Le président de l’OM Pablo Longoria était à Boston lundi et mardi avec Pedro Iriondo le directeur de la stratégie du club. Ils ont passé 48h aux États-Unis avec les équipes de Frank McCourt pour préparer l'avenir à moyen terme du club phocéen https://t.co/rumUZTWX5n — RMC Sport (@RMCsport) June 8, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur