OM - Mercato : Ménès a un regret pour Guendouzi

Depuis l'arrivée de Marcelino, Mattéo Guendouzi est plus que jamais en difficulté. Fautif à deux reprises face au Panathinaïkos (à l'origine du pénalty du 1-2 pour les Grecs, il a ensuite manqué son tir au but), il a été le symbole de l'élimination olympienne. L'OM pourrait s'en séparer avant la fin du mercato. Pierre Ménès trouve cette situation dommage.

Ménès estime que l'OM a mal géré Guendouzi

"Guendouzi, tant que Sampaoli était là, c'était quasiment le symbole de l'OM. Son étoile a décliné avec l'arrivée de Tudor, d'abord, et surtout parce qu'il ne jouait plus à son poste, il jouait de façon beaucoup trop avancée sur le terrain. Et là, avec Marcelino, il ne joue plus du tout, je trouve que c'est regrettable. C'est un joueur qui aurait très bien pu, au fil des aléas de la saison, regagner sa place". L'ancien joueur d'Arsenal devrait mettre le cap sur la Lazio Rome, comme l'a confirmé Pablo Longoria en conférence de presse ce lundi.

