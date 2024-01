OM Mercato : Merlin (FC Nantes) aligné face à Monaco ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Les choses se précipitent pour Quentin Merlin ! Hier soir, Ouest France annonçait que le FC Nantes avait mis entre parenthèses les négociations avec l'OM pour son transfert tant qu'il n'avait pas mis la main sur un successeur. Mais ce mercredi, plusieurs médias annoncent un accord entre les Canaris et le RC Lens pour l'arrivée de Massadio Haïdara. Il ne manquerait plus que l'accord du défenseur de 31 ans pour que le transfert soit finalisé.

Sa visite médicale programmée jeudi ?

Cette très probable arrivée débloque donc l'avenir de Quentin Merlin. Et les choses pourraient aller très très vite pour lui puisque Le Petit OM annonce que la visite médicale serait programmée pour... demain jeudi ! Et que si elle est positive, le piston gauche pourrait figurer dans le groupe marseillais qui accueillera l'AS Monaco samedi soir pour le compte de la 19e journée de L1. Merlin s'engagerait pour trois saisons et demi avec l'OM en échange d'une indemnité de 10 M€ plus 2 M€ de bonus. Ce serait une très bonne nouvelle pour Gennaro Gattuso, puisque Renan Lodi a été vendu, que Michael Murillo s'est blessé à Rennes et qu'Ulisses Garcia n'a pas convaincu pour sa première sous le maillot blanc.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

👀 Quentin Merlin devrait être olympien pour 3.5 ans + 1 année en option.



🎯 Il doit passer sa VM demain et si elle est OK être qualifié pour Monaco ce weekend.



➡️ Transfert : 12 M Bonus inclus.



👊 La détermination du joueur pour signer à l'OM a été décisive dans ce dossier ! pic.twitter.com/DEuHtFfKic — LePetitOM (@LePetitOM) January 24, 2024

Podcast Men's Up Life