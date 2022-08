OM - Mercato : Milik à la Juventus, ce şerait imminent !

La fin de mercato estival ne manque pas d'intérêt du côté de l'OM. Hier, c'est Eric Bailly qui arrivait et Kevin Strootman qui partait, définitivement. Et si les cas Amavi et Dieng restent à régler, celui de Arkadiusz Milik est en passe de l'être.

D'après plusieurs médias italiens, le prêt payant avec option d'achat vers la Juventus Turin est sur le point d'être ficelé. Milik signerait, une fois l'option d('achat levée un contrat jusqu'en juin 2026. Et l'OM toucherait au total 10 millions d'euros.

Arek #Milik to #Juventus from #OlympiqueMarseille on loan (€2M) with option to buy (8M) is at the final stage. Contract until 2026 (1+3) with a salary of 3,5M/year + bonuses. Deal completed by the intermediary F.DeVecchi. #Napoli will have 20% on the sale. #transfers #OM #TeamOM