OM - Mercato : Milik a pris une décision radicale, Gerson a encore fait des siennes !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Gerson semble revenu avec de nouvelles dispositions en 2022. Recruté à prix d’or par l’OM lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain brésilien donne des signes plus positifs qu’en début de saison.

Samedi, Gerson n’a même pas dépareillé dans le milieu de l’OM qui a fait tant souffrir son homologue lensois à Bollaert (2-0). Problème : l’intéressé n’a pas apprécié d’être remplacé par Pol Lirola à un quart d’heure de la fin. Conscient d’avoir franchi la ligne jaune, il a clarifié ses intentions.

Milik veut rester à l'OM cet hiver

« Je veux juste continuer à aller sur le terrain et aider l’équipe. Heureux, je suis de plus en plus adapté et vivant chaque moment ici à Marseille. Beaucoup de paix », a-t-il éclairci sur Twitter pour calmer les ardeurs. En parallèle, Arkadiusz Milik a assisté aux débuts parfaits de Cédric Bakambu à l’OM, ce dernier scorant seulement trois minutes après son entrée en jeu à Lens.

Si l’attaquant polonais a depuis exprimé son malaise, rien ne dit qu’il quittera Marseille au mercato hivernal. « Il reste, confient ses représentants à RMC Sport. Il veut continuer à l’OM. Marseille souhaite le garder. Évidemment, il aimerait jouer davantage mais c’est la vie du football! Et les relations avec Sampaoli sont bonnes. »