OM - Mercato : Milik détourné de la Juventus par une ancienne piste de Longoria ?

Après une saison aussi contrastée que celle qu'il vient de vivre, Arkadiusz Milik n'est pas certain de rester à l'OM. L'attaquant polonais assure en privé qu'il aimerait connaître la Champions League au Vélodrome mais ses rapports avec Jorge Sampaoli sont trop compliqués pour envisager douze mois pareils que les derniers. D'où l'idée d'un possible départ. Surtout quand on sait que la Juventus Turin le suivrait pour en faire la doublure de Dusan Vlahovic. Cela fait des années que la Vieille Dame tourne autour de l'ancien Napolitain.

Les supporters de l'OM ont-ils du souci à se faire ? A priori, non ! En effet, selon La Gazzetta dello Sport, une autre piste a émergé. Il s'agit d'un joueur plus jeune que Milik (26 ans contre 28), moins souvent blessé, qui coûterait aussi cher (entre 15 et 20 M€) et qui reste, lui, sur une saison à 17 buts et 6 passes décisives en Serie A. Ce joueur, c'est Giovanni Simeone, attaquant argentin sous contrat avec Cagliari, qui l'a prêté en 2020-21 à Vérone. Et que Pablo Longoria voulait recruter l'été dernier... Le président marseillais aurait-il soufflé son nom à ses amis juventini afin qu'ils laissent Milik tranquilles ?

🇮🇹 Giovanni Simeone suena para la Juventus

Pour résumer Annoncé dans le viseur de la Juventus Turin pour devenir la doublure de Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ne serait plus qu'un plan B derrière une ancienne piste de Pablo Longoria pour l'OM : l'Argentin Giovanni Simeone.

