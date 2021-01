OM - Mercato : Milik détourné de Marseille par CR7 ?

Au regard des clubs intéressés par Arkadiusz Milik, ce qui sauve l'OM actuellement, c'est que l'attaquant polonais veut quitter le Napoli cet hiver pour trouver du temps de jeu afin d'être compétitif avec sa sélection lors de l'Euro en juin-juillet. S'il n'y avait pas cet objectif de fin de saison, le club phocéen n'aurait pas une chance face à la concurrence.

La Juventus et l'Inter le veulent l'été prochain

On savait ainsi que l'Atlético Madrid voulait attirer le Napolitain pour en faire un remplaçant à Luis Suarez, qui ne peut plus enchaîner les semaines à deux matches. Mais Calcio Mercato révèle ce samedi que la Juventus Turin et l'Inter Milan souhaitent également recruter Milik. Pour doubler Alvaro Morata chez les Bianconeri et Romelu Lukaku chez les Nerazzurri. Mais l'une comme l'autre ne bougeront que l'été prochain, quand le Polonais sera libre.

Tant que Milik sera déterminé à retrouver au plus vite un temps de jeu conséquent, l'Olympique de Marseille sera en pole position sur ce dossier. Mais s'il change d'avis et décide de passer les six prochains mois à cirer le banc au Napoli pour avoir launechance de jouer, par exemple, aux côtés de Cristiano Ronaldo la saison prochaine, ça risque de sérieusement se compliquer pour les Phocéens…