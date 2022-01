OM - Mercato : Milik, Dieng, départs, Longoria sans langue de bois

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Le propos est clair. Et vient surtout mettre un terme aux spéculations quant au mercato hivernal de l'OM. Certes, le club phocéen vient d'enregistrer la venue de Cédric Bakambu, mais ce ne sera pas au détriment d'un autre attaquant. Pablo Longoria a été on ne peut plus clair à ce sujet il y a quelques minutes face aux médias.

"Départ de Dieng ou Milik ? Absolument pas ! On cherchait ce type de joueur, Bakambu a beaucoup joué en deuxième attaquant. Son profil est très dur à trouver dans le marché. Il est rare. La santé économique est de la responsabilité des dirigeants. On doit chercher à faire le meilleur bilan possible, mais il faut donc faire des mouvements dans le mercato pour développer la stratégie."