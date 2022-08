OM – Mercato : Milik est arrivé à Turin, sa signature à la Juventus est imminente !

Auteur de 30 buts avec l’OM depuis son arrivée, en janvier 2021, Arkadiusz Milik n’aura sans doute pas l’occasion de marquer le 31e. Sauf retournement de situation, l’attaquant polonais de 28 ans va rejoindre la Juventus Turin, via un prêt payant. Il a salué une dernière fois ses partenaires, ce jeudi, avant de quitter le centre d'entraînement.

Selon Nicolo Schira, Milik vient d'arriver à Turin. Il va passer la visite médicale et devrait signer son contrat dès ce soir. L'OM devrait empocher 2 M€ pour le prêt. Dans un an, si la Juve lève l’option à 8 M€, le club phocéen devra verser 20 % de cette somme à Naples.

Arek #Milik just landed in Turin. Expected medicals and signing with #Juventus in the next hours. #transfers https://t.co/Yy8dDVWYPf