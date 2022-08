OM - Mercato : Milik fait le bilan de son passage à Marseille

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Auteur de 30 buts en 55 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis son arrivée en janvier 2021, Arkadiusz Milik a officiellement quitté ce vendredi l'Olympique de Marseille pour rejoindre la Juventus Turin sous la forme d'un prêt payant de 800 000 euros plus 900 000 euros de bonus assorti d'une option d'achat de 7 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus.

"C'était une belle expérience"

Sur la chaîne officielle de la Vieille Dame, l'attaquant polonais a livré ses premiers mots en tant que Turinois, dressant le bilan de son expérience sur les bords de la Canebière. "Je suis très ému parce que c’est un grand jour pour moi. J’ai signé avec un grand club. Je suis très heureux, surtout parce que je suis revenu en Italie. Je suis attaquant, je suis quelqu’un qui arrive dans une équipe qui a déjà sa façon de jouer, avec des joueurs forts. J’espère grandir avec eux, devenir un joueur encore plus fort. Jouer en Ligue 1 était un changement pour moi, c’était un autre championnat, une autre façon de jouer. C’était une belle expérience parce que je m’y suis bien senti. Mais l’Italie me manquait et je suis content de revenir."

Le prime parole di @arekmilik9 da giocatore della Juventus ⚪️⚫️#WelcomeMilik — JuventusFC (@juventusfc) August 26, 2022

