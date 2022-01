OM - Mercato : Milik lâché par les cadres du vestiaire marseillais ?

Zapping But! Football Club Le brief d'avant-match : Olympique de Marseille FC Lorient

Il est toujours bon d'afficher les certitudes. Et notamment celles de journalistes, ou de consultants paraît-il éclairés, qui vous indiquent, avec fermeté, l'issue du mercato au sein d'un club. En l'occurrence celui de l'OM qui, comme pout tout le monde se terminera lundi soir à minuit. La principale question qui taraude les supporters phocéens est connue : l'attaquant polonais, Arkadiusz Milik, va-t-il rester toute la saison dans le groupe olympien ?

Rien, à cette heure, n'indique un départ. Mais selon un journaliste de l'Equipe, la réponse est claire. C'est oui. Voici pourquoi. "Je ne vois pas bien comment Longoria pouvait faire différemment. Il avait une équipe qui avait beaucoup de joueurs libres et qui sont partis. Je n’imagine pas que l’actionnaire n’ait pas remis au pot. Longoria n’invente pas les billets. Je pense que Marseille n’est pas à la dérive financière mais a besoin de vendre. Milik ne donne pas satisfaction et certains joueurs de Marseille n’ont pas confiance en lui. Des cadres pensent que l’équipe est meilleure sans lui. Et quand on sait que Marseille a besoin d’argent, j’ai bien peur de la finalité."

C'est signé Bertrand Latour et on va bien entendu attendre lundi minuit pour voir si il dit juste. Ou pas.