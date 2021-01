OM – Mercato : Milik (Naples) prêté dès demain ?

Ce midi, en conférence de presse, André Villas-Boas a dit que Milik était « un dossier compliqué » pour l'OM. Pourtant, il semblerait que les négociation avec Naples soient sur le point d'aboutir. C'est en tout cas ce que qu'avance Sky Sports Italia via son journaliste Gianluca Di Marzio, spécialiste des transferts.

Montant de l'opération : 13 M€

Selon lui, Milik devrait être prêté dès demain. Il ne manquerait plus que des détails mais on s'orienterait vers un prêt de 18 mois, avec une option d'achat (8 M€ plus 5 M€ de bonus ou 9 M€ plus 4 M€ de bonus). Une opération qui dépendrait au préalable de la prolongation de l'attaquant polonais, en fin de contrat en juin 2021. Affaire à suivre, donc...