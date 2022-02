OM - Mercato : Milik revient sur les rumeurs de départ et envoie un message fort à ses coéquipiers

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

On le disait dégoûté de ne plus être titulaire à l'OM, on le pensait sur le départ, on entendait le fait qu'il recevait un ballon toutes les vingt minutes et on pensait que le mieux pour lui serait de partir cet hiver. D'ailleurs, des rumeurs l'ont annoncé de retour en Italie où la Juventus, notamment, le courtisait depuis plusieurs années avant de finalement jeter son dévolu sur Dusan Vlahovic (ex-Fiorentina). Mais finalement, Arkadiusz Milik est là et bien là, comme les Angevins ont pu le constater vendredi (5-2), lui qui leur a mis un triplé. Et en conférence de presse ce mardi, à la veille du déplacement capital à Nice en quarts de finale de la Coupe de France, il a mis les points sur les i.

"Je n'ai jamais songé à partir"

Concernant une éventuelle envie d'ailleurs, il a dit : « Je n’ai jamais songé à partir. Je ne veux pas quitter un club de mauvaise manière, parce que je ne joue pas. Je l’ai pris comme un défi et je me suis dit que j’allais avoir des occasions de jouer. J’ai travaillé sur moi-même. Je n’ai pas songé à partir du club cet hiver ni lors du mercato d’avant. Je suis très bien ici, à Marseille ».

Un peu plus tard, il a notamment expliqué qu'il avait travaillé deux fois plus lors de cette période difficile. Une véritable leçon pour certains de ses partenaires ou de nombreux autres footballeurs, qui n'hésitent pas à mettre la pression à leur entraîneur ou à leurs dirigeants en brandissant la menace d'un départ quand ils ne jouent pas. Le Polonais, lui, a travaillé plus dur, a fini par jouer et par inscrire trois buts !

💬JORGE SAMPAOLI EN CONFÉRENCE DE PRESSE (sur Milik) :



"Je parle souvent avec lui. S'il n'arrive pas à marquer, son rôle devient neutre. Il faut qu'il participe à toutes les actions du jeu. Je sais qu'il m'écoute et qu'il est intéressé" pic.twitter.com/YWMQJ9D9uF — Arnaud Allez L'OM 💙🤍 (@arnaud60000g) February 8, 2022