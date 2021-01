OM, Juventus - Mercato : Milik se prend un énorme coup de pression

Bien décidé à quitter le Napoli dès l'ouverture du marché hivernal, Arkadiusz Milik est toujours au Napoli. Et on ne peut pas dire que sa situation se soit améliorée ni que son horizon se soit dégagé. Il joue toujours très peu avec le SSCN, l'OM veut toujours le recruter mais la Juventus hésite à le prendre dès maintenant, sachant qu'il sera libre en juin. Or, l'attaquant veut s'engager avec la Vieille Dame, même si c'est pour jouer les doublures d'Alvaro Morata. Tant que la Juve n'aura pas tranché dans ce dossier, rien ne bougera. A moins que…

"Sil reste au Napoli, il ne jouera pas l'Euro"

A moins que la Fédération polonaise ne fasse office d'accélérateur de particules dans ce dossier. Et ça en prend bien le chemin, vu ce qu'a dit son président, le légendaire Zbigniew Boniek, partenaire de Michel Platini à la Juventus dans la première moitié des années 80, au micro de la radio transalpine Kiss Kiss :

“Si Milik reste au Napoli après le mercato de janvier, il ne pourra pas prendre part au championnat d'Europe avec la Pologne. Sa situation me surprend et je comprends le Napoli (qui ne le fait pas jouer car il refuse de prolonger), qui a beaucoup aidé le joueur par le passé. Je crois que ses agents pourraient se comporter un peu mieux. La situation de Milik me met en colère. Si j'avais été son agent, je me serais comporté de façon différente, pour ne pas arriver à ce niveau."