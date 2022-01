OM - Mercato : Milik touché et accablé dans le vestiaire, 3 clubs font le forcing !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Il y a un malaise Arkadiusz Milik à l’OM, au point que le sujet est devenu un débat hebdomadaire en conférence de presse. « On a l’impression qu’il manque un truc à Arek dans la surface, enfin à celui qu’on a connu la saison dernière, a reconnu Jorge Sampaoli jeudi. On n’est pas toujours dans les bons tempos, soit lui dans ses courses, soit celui qui lui donne le ballon. »

Avec un seul but marqué en L1, l’ancien avant-centre de Naples est encore très loin du rendement attendu malgré une certaine efficacité en Coupes (4 buts en Ligue Europa et 4 en Coupe de France). Les observateurs se demandent désormais si l’OM n’est pas meilleur sans Milik (27 ans). Selon L’Équipe, cette question existe aussi dans le groupe, où certains de ses coéquipiers sont déçus par les performances du Polonais.

Trois clubs à l’affût pour Milik

L’intéressé serait lui-même affecté par cette situation. « Malgré une récente infection au Covid, Milik se sent bien physiquement et se dit en forme, avance le quotidien sportif. Le problème est sans doute ailleurs. Moralement, l’avant-centre est un peu touché par son inefficacité actuelle en championnat et s’interroge sur son rôle dans l’équipe. Il échange tous les jours ou presque avec son entraîneur. Les séances vidéo amusent moyennement le Polonais, qui, à 27 ans, estime avoir une carrière qui parle pour lui. La manière de jouer de l’OM actuellement ne l’emballe pas mais il ne cherche pas de coupables pour autant. Il reste persuadé que la solution viendra de lui. »

Si l’inefficacité de Milik tarde à revenir, la question de son avenir reviendra forcément tôt ou tard. Toujours d'après nos confrères, l’OM devrait finir la saison avec Milik, même si personne à l’heure actuelle n’est capable de l’affirmer à 100% avec l’arrivée de Cédric Bakambu. Pablo Longoria a déjà été sollicité cet hiver par trois clubs pour un prêt : la Juventus Turin, le Séville FC et Majorque. Jusqu’à maintenant, l’OM a refusé l’idée d’un prêt.

