OM – Mercato : Mitroglou va quitter l'Aris Salonique

Zapping But! Football Club OM : Faut-il se séparer de Jorge Sampaoli ?

Attendu comme le « grantatakan » lors de son arrivée à l'OM en 2017, Kostas Mitroglou n'aura jamais répondu aux attentes avec le club phocéen. Moqué, prêté, le Grec a fini par rentrer chez lui, à l'Aris Salonique, où il évolue notamment aux côtés de deux autres anciens de la L1, Yohan Benalouane et Damien Le Tallec.

Départ à l'amiable pour le Grec, à nouveau libre

Mais ses six premiers mois, avec 2 buts inscrits seulement, ont été décevants l'an dernier, et cette saison, souvent blessé, il n'a disputé qu'un seul match disputé, en Conference Europa League. Mitroglou (34 ans) avait l'occasion d'être relancé par le nouvel entraîneur de l'Aris, l'Argentin German Burgos, mais il s'est illustré en séchant l'entraînement et en attaquant son club pour des salaires impayés. Les deux parties se seraient finalement entendues sur une résiliation à l'amiable. Mitroglou devrait donc chercher un nouveau défi...

Pour résumer Les affaires de l'ancien attaquant de l'OM ne s'arrangent pas... Mitroglou (34 ans) avait l'occasion d'être relancé par le nouvel entraîneur de l'Aris, l'Argentin German Burgos, mais il s'est illustré en séchant l'entraînement et en attaquant son club pour des salaires impayés. Les deux parties se seraient finalement entendues sur une résiliation à l'amiable.

Laurent HESS

Rédacteur