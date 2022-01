OM - Mercato : Mitroglou vers un nouveau challenge

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Attendu comme le « grantatakan » lors de son arrivée à l'OM en 2017, Kostas Mitroglou n'aura jamais répondu aux attentes avec le club phocéen. Moqué, prêté, le Grec a fini par rentrer chez lui, à l'Aris Salonique, où il évolue notamment aux côtés de deux autres anciens de la L1, Yohan Benalouane et Damien Le Tallec.

Direction la L2 grecque

Mais ses six premiers mois, avec 2 buts inscrits seulement, ont été décevants l'an dernier, et son début de saison est catastrophique avec un seul match disputé, en Conference Europa League. Mitroglou (33 ans) a été blessé. Le voilà à nouveau opérationnel mais il est question d'un départ de l'Aris.

Le média hellène OnSports révèle qu'il n'entre plus dans les plans de son coach et qu'il pourrait rebondir en L2, à six mois de la fin de son contrat, à 33 ans. Kavala, le club de sa ville natale, et l'Olympiakos Volos, seraient en effet sur les rangs.