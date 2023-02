OM - Mercato : Moffi ou Vitinha ? C’est pareil pour Di Meco !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OM vient de lâcher un sacré chèque ! En recrutant Vitinha pour une somme de 32 millions d’euros, les Olympiens ont réalisé le plus gros transfert de leur histoire. Si les Marseillais attendent le fameux « grantatakan » depuis la reprise du club de Frank McCourt, le Portugais sera-t-il à la hauteur des espérances ? Éric Di Meco est lui pour l’instant emballé par le pari du président de l’OM, Pablo Longoria.

« Tu as plus d’assurance avec Moffi qui jouait à Lorient qu’avec Vitinha qui jouait à Braga ? Il a marqué quatre buts en cinq matchs de Ligue Europa. Quand on t’explique que tu n’as plus rien comme avant-centre pour 30 millions d’euros, tu es obligé de tenter un pari. Un pari, c’est Moffi ou Vitinha. C’est pareil. Moffi à l’OM, c’était un pari. », a commenté le consultant sur l'antenne de RMC.