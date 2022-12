OM - Mercato : Mönchengladbach aurait fixé un prix de vente très attractif pour Thuram

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

De la finale du Mondial de Marcus Thuram, on retiendra essentiellement l'énorme engueulade de Didier Deschamps à son encontre, le sélectionneur lui reprochant de ne pas tenir son couloir gauche. C'est bien dommage parce que l'attaquant a joué un grand rôle dans le réveil des Bleus, écrasés pendant 78 minutes et revenus d'entre les morts entre 180 secondes. C'est d'ailleurs qui fait la passe décisive à Kylian Mbappé sur son (superbe) deuxième but.

Maintenant que la Coupe du monde est terminée, le fils de Lilian Thuram va pouvoir retourner à Mönchengladbach pour y préparer son déménagement. Car l'autre Borussia a décidé de le vendre cet hiver, à six mois de la fin de son contrat, qu'il ne souhaite pas prolonger. Il a déjà recruté son successeur, le Croate Dion Drena Beljo, et aurait aussi fixé un prix de vente très attractif pour son vice-champion du monde : 10 M€, selon La Gazzetta dello Sport. De l'argent de poche pour le Bayern Munich, l'Inter Milan ou encore Aston Villa, tous très intéressés. C'est jouable aussi pour l'OM, également sur les rangs. Mais ça risque de bloquer au niveau salaire, sans compter que Marcus Thuram a fait savoir qu'il ne souhaitait pas revenir en Ligue 1...