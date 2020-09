OM – Mercato : montant, conditions... McCourt a fixé quelques contraintes pour l'attaquant !

Mercredi, en marge de la présentation de Yuto Nagatomo (latéral gauche, 34 ans), Pablo Longoria a fait une grande annonce concernant le dernier chantier du recrutement de l'Olympique de Marseille. Le club disposerait bel et bien de moyens pour faire venir la perle rare.

« On a bien parlé pour l'attaquant. Nous sommes ouverts pour faire un investissement. Sur la question des ventes, l'économie des clubs est comme l'économie familiale. On doit la gérer. Pour l'attaquant, je n'aime pas parler publiquement du profil. Avec André, on veut un joueur qui saura renforcer l'effectif », a lâché le « Head of football » olympien, refusant d'évoquer d'autres considérations financières.

5-6 M€ pour un jeune

Selon La Provence, les paramètres seraient connu. Si Frank McCourt a autorisé de faire cet investissement alors que le plan de dégraissage est loin d'être aussi avancé qu'espéré, le Bostonien a néanmoins fixé quelques gardes-fous. L'enveloppe serait en réalité de 5 à 6 M€ et hors de question de la mettre sur un joueur expérimenté.

L'OM cherche en effet à investir sur un jeune buteur et, dans l'esprit des décideurs phocéens, il ne s'agit pas non plus de l'inscrire sur la durée sur la Canebière. Ce sera un renfort à court terme avec pour objectif de faire une plus-value d'ici deux ans...