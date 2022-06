OM - Mercato : Mourinho veut jouer un sale tour à Longoria

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

En quête d'un renfort dans l'entrejeu cet été, l'Olympique de Marseille aurait amorcé des contacts pour le milieu de terrain du FC Barcelone, Miralem Pjanic, qui sort d'un prêt d'une saison à Besiktas en Turquie.

Pjanic plaît en Italie

Mais selon les informations du quotidien catalan, Sport, l'AS Roma, Naples et la Fiorentina seraient également intéressés par le Bosnien, sous contrat jusqu'en 2024 avec le Barça. La concurrence est donc rude pour l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, qui devrait bien quitter le club blaugrana cet été. Reste désormais à savoir où.

Pour résumer Courtisé par l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain du FC Barcelone, Miralem Pjanic, serait également sur les tablettes de l'AS Roma, Naples et la Fiorentina.

