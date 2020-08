OM - Mercato : Nagatomo à Marseille, c’est confirmé !

André Villas-Boas va encore être servi sur ce mercato. Alors qu’il a réclamé un attaquant d’appoint et un latéral gauche, l’entraîneur de l’OM devrait être exaucé sur sa seconde requête.

Selon les informations de L’Équipe et de Foot Mercato, Yuto Nagatomo (33 ans) est en passe de rejoindre la Canebière. Nabil Djellit, de France Football, a confirmé la faisabilité imminente de cette arrivée tard sur son compte Twitter : « Je confirme, c’est quasi fait à l’OM. »

Nagatomo est un taulier de la sélection japonaise

Libre depuis son départ de Galatasaray, l'international nippon arriverait pour concurrencer Jordan Amavi dans le couloir gauche de la défense. Après avoir évolué pendant sept ans à l'Inter Milan entre 2011 et 2018, Nagatomo a passé deux saisons et demies à Galatasaray et compte également 122 sélections avec le Japon, pour quatre buts marqués.