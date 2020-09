OM - Mercato : Nagatomo pose un premier problème à Villas-Boas

En recrutant un compétiteur de la trempe de Yuto Nagatomo, l’OM a sans doute mis la main sur un gagneur qui va impulser sa philosophie dans le vestiaire marseillais. Après avoir porté haut les couleurs de l’Inter Milan et de Galatasaray, le latéral gauche nippon (33 ans) se donne un dernier challenge en Europe et a signé à Marseille pour un an. André Villas-Boas a déjà assuré en public qu’il viendrait pour être la doublure de Jordan Amavi. Cela signifierait doonc que Nagatomo est le numéro 2 de départ aux yeux du technicien portugais.

« Nagatomo va poser des problèmes au niveau de la concurrence »

Problème : l’ancien Nerazzurro n’a aucune envie de jouer le rôle de fair-valoir à l’OM. Cela n’est tout simplement pas dans ses gênes. « J'ai lu que Villas-Boas le faisait venir dans un rôle de doublure pour seconder Jordan Amavi, assure à La Provence l’ancien préparateur du Japon Cyril Moine. Yuto fera tout pour gagner sa place, il ne va pas se contenter de rester assis sur le banc. Il va poser des problèmes au niveau de la concurrence car c'est un vrai compétiteur. Ce n'est pas le style à venir en préretraite au soleil... »