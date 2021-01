OM – Mercato : Naples répond à Longoria pour Milik, un accord de plus en plus proche

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Avant la défaite bien décevante de l'OM face à Nîmes (1-2), Pablo Longoria avait répondu à la Chaîne Telefoot au sujet du dossier Milik, appelant notamment à la patience. La réplique n'a pas tardé du côté de Naples, relayée par le journaliste d'Eurosport Guillaume Maillard-Pacini.

Cristiano Guintoli, le directeur sportif de Naples, a confirmé que les choses avançaient dans le bon sens. « Les négociations sont en cours. Longoria dit qu’il faut de la patience ? On verra qui en a le plus. La relation est très bonne avec l’OM. Il y a encore plusieurs détails à régler », a expliqué le dirigeant napolitain.

Quelques détails restent à négocier

La tendance semble néanmoins favorable. Plus le temps passe, plus l'OM semble se rapprocher d'un accord définitif. La même source affirme en effet, en citant Gianluca Di Marzio, qu'une offre de 8 millions d'euros plus 3 de bonus, dans le cadre d'un prêt avec option obligatoire, serait dans les tuyaux.

Quelques détails restent cependant à régler. Un éventuel pourcentage à la revente, ou encore l'accord pour la prolongation de 18 mois de Milik avant que le prêt ne soit conclu. Enfin, Naples souhaiterait inclure une clause empêchant un retour du buteur polonais en Italie durant 3 ans. Les discussions ne sont donc pas encore totalement terminées.