PSG - Mercato : Luis Enrique fonce sur un buteur de Ligue 1 perdu pour l'OM

Comme annoncé par Javier Ribalta la semaine dernière, l'Olympique de Marseille a accéléré son mercato. Le Brésilien Renan Lodi s'est engagé vendredi 14 juillet en provenance de l'Atlético Madrid et Iliman Ndiaye s'est mis d'accord avec le club en attendant que Sheffield United accepte une offre des Phocéens. Mais il reste le dossier de l'attaquant, qui est très épineux. La priorité du duo Longoria-Ribalta est de prolonger Alexis Sanchez. Mais le Chilien se fait attendre et aurait repoussé une proposition d'un an supplémentaire avec 30% d'augmentation salariale.

Le PSG lorgne Wahi !

Les dirigeants marseillais travaillent évidemment sur d'autres pistes, dont celle menant à Elye Wahi. L'attaquant de Montpellier, auteur de 19 buts et 6 passes décisives la saison passée, a fait l'objet d'une approche concrète de l'OM en janvier. Mais selon l'insider Toubache-Ter, rien n'a bougé depuis : "Ça serait bien d’arrêter de prendre les supporters marseillais pour des imbéciles et ça serait bien d’arrêter de faire du buzz sur leur dos, a-t-il écrit. Donc, pour être clair : Wahi et l’OM, y’a rien de plus… Piste sérieuse de janvier dernier qui est aujourd’hui toujours réelle mais rien de nouveau".

Dans son édition du jour, L'Équipe fait savoir que le PSG, via Antero Henrique, qui navigue toujours autour du club, a pris des renseignements sur la situation de ce même Wahi. Sans aller plus loin pour l'instant. Mais son souhait dicté par l'UEFA de franciser son effectif pourrait du donner à cette piste made in Ligue 1.

