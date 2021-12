OM - Mercato : Newcastle dégaine son offre pour Kamara, McCourt s’étrangle !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Boubacar Kamara (22 ans) sera LE joueur de l’OM à surveiller au cours du mercato hivernal. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain polyvalent est déjà dans le viseur de plusieurs clubs européens, dont l’AS Rome et Newcastle. Les Magpies ont d’ailleurs pris les devants en formulant une première offre aux dirigeants de l’OM.

« Newcastle est intéressé par Kamara et a proposé 10 millions d’euros pour essayer de boucler l’opération immédiatement, affirme Nicolo Schira sur Twitter. Il n’y a pas que Newcastle : Kamara a reçu plusieurs propositions du fait de son statut de joueur libre cet été. »

Nouveau riche du football mondial, Newcastle semble avoir dégainé cette offre peu juteuse pour faire ensuite monter les enchères. En l’état, pas sûr qu’elle soit de nature à satisfaire Frank McCourt, qui aimerait vendre Kamara pour au moins 15 millions d’euros.

