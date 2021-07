OM - Mercato : Newcastle tente un autre joueur de L1 que Kamara

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Hier, Boubacar Kamara aurait fait l'objet de deux offres d'une quinzaine de millions d'euros, l'une en provenance de l'AS Monaco, l'autre de Newcastle. La première aurait été rejetée par Pablo Longoria. Le président de l'OM est confronté à un casse-tête avec le Minot qui est à la fois l'un de ses meilleurs joueurs mais aussi, logiquement, l'une de ses meilleures valeurs marchandes. Et comme il faut renflouer les caisses et que le défenseur central-milieu n'a plus qu'un an de contrat, il est logique de s'interroger sur son avenir.

Si Longoria est prêt à vendre Kamara à Newcastle, il va cependant lui falloir faire vite. Car les Magpies lorgnent un autre milieu de terrain de Ligue 1 en la personne d'Angelo Fulgini. Le Franco-Ivoirien de 24 ans est un peu plus offensif que le Marseillais mais s'il était recruté, Newcastle se détournerait de Kamara. Les Anglais auraient proposé 14 M€ au SCO pour leur joueur. Le temps est donc désormais compté à l'OM…

Crystal Palace and Newcastle are targeting £12m Angers midfielder Angelo Fulgini https://t.co/9hygxDN6mY — MailOnline Sport (@MailSport) July 28, 2021