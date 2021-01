OM - Mercato : Nicollin rigole de l'intérêt phocéen pour Laborde

Face à Montpellier (3-1) hier soir, Dario Benedetto a confirmé la nécessité pour l'OM de recruter un attaquant lors de ce mercato hivernal. En première période, l'Argentin a tiré sur le poteau alors qu'il était à un mètre de la ligne avec le but grand ouvert devant lui. Pablo Longoria et André Villas-Boas ont fait de ce recrutement une priorité et ils apprécieraient notamment le profil de Gaëtan Laborde, attaquant de… Montpellier.

"Je ne voudrais rien dire de déplacé…"

Problème : l'ancien Bordelais est coté 15 M€ par son club, ce qui en fait une piste plus onéreuse que la principale (Arkadiusz Milik, du Napoli, qui pourrait partir pour une dizaine de millions). En outre, le président du MHSC, Laurent Nicollin, a fait savoir ce soir qu'il ne ferait aucun cadeau, considérant même que la piste OM n'existait pas pour Laborde !

"L’OM sur Laborde ou Delort ? Je pense que Marseille n’a pas les moyens de m’acheter mes joueurs donc on passera sur d’autres clubs que Marseille. Encore une fois, je n’ai pas d’offre et surtout pas de ce club-là. Je ne peux donc pas confirmer ou infirmer quelque chose. Et puis, je ne voudrais rien dire de déplacé…”