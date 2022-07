OM - Mercato : nouveau coup de théâtre pour Lazovic !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Ce dimanche, le site Hellas Live a annoncé que Darko Lazovic, qui est la priorité de l'Olympique de Marseille au poste de piston gauche, ne voudrait pas quitter le Hellas Vérone cet été.

Lazovic aimerait signer à l'OM

Mais cette information serait fausse, si l'on en croit les informations du journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, qui affirme que Darko Lazovic pousserait pour venir dans la cité phocéenne et retrouver son ancien entraîneur, Igor Tudor. Quoi qu'il en soit, les négociations entre l'OM et le Hellas Vérone pour le transfert de l'international serbe (24 sélections) sont actuellement au point mort à cause de Kevin Strootman, dont les émoluments posent encore problème au club italien.

❌️❌️ C'est tout le contraire. Lazovic 🇷🇸 pousse pour venir à l'#OM. https://t.co/AGc3QWKUE0 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 24, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur