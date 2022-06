OM – Mercato : nouveau coup dur pour le mercato olympien

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

L’OM jouera la Ligue des Champions la saison prochaine, après avoir terminé à la seconde place du championnat la saison passée. Le club olympien ne s’est pas montré très actif depuis l’ouverture du mercato estival, mais surveille de nombreux joueurs pour renfoncer son effectif. Cependant, une nouvelle piste offensive s’envole pour les dirigeants, après Cho !

Selon Fabrizio Romano, Dominik Szoboszlai ne signera pas à l’OM cet été. L’entourage du milieu offensif hongrois estime qu’un départ à l’OM n’est absolument pas réaliste. Les dirigeants olympiens n’auraient donc aucune intention d’entamer les négociations pour un transfert.

Olympique Marseille haven’t opened talks for Dominik Szoboszlai. He’s so appreciated of course, but OM are focused on other players as Dominik has different plans. 🔵❌ #OM



Nothing is imminent for Szoboszlai’s future, as things stand.