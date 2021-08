OM - Mercato : nouveau coup dur pour Sampaoli avec Lirola !

Zapping But! Football Club OM : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Alors qu'un accord total semblait trouvé entre l'OM et la Fiorentina pour le transfert de Pol Lirola, il n'est pas arrivé hier dans la cité phocéenne. La cause ? Agacé par le bras de fer entamé par le joueur de 24 ans, le directeur sportif de la Viola, Joe Barone, réputé imprévisible pour les affaires, aurait remis en cause la validation d’une des clauses prévues dans le contrat. Selon La Provence, l'optimisme resterait de mise du côté de Pablo Longoria et du clan Lirola.

La mauvaise nouvelle, c’est que Jorge Sampaoli, qui comptait l’embarquer à Nice pour le choc de dimanche soir (20h45), doit revoir ses plans. « L'OM l'attendait initialement hier matin mais son arrivée a été décalée par la Fiorentina. Il est donc de moins en moins probable qu'il soit disponible pour le déplacement sur la Côte d'Azur », explique L’Équipe ce samedi.

Un retour de Lirola à l’OM ne semble d’ailleurs pas se préciser avant la semaine prochaine puisque son remplaçant annoncé à la Viola, Davide Zappacosta, ne débarquera pas avant lundi en Toscane ! « Chelsea a activé son option pour prolonger son contrat jusqu’en 2023 et a donné son feu vert pour un prêt à la Fiorentina avec option d’achat en fin de saison, assure Nicolo Schira. Le joueur passera sa visite médicale en début de semaine prochaine. »

#Chelsea have used the option to extend Davide #Zappacosta’s contract until 2023: #Blues have given the green light for his sale to #Fiorentina on loan with option to buy. He will have medicals at the beginning of the week. #transfers #CFC @violanews https://t.co/W8uCaDcTaa