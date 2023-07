OM – Mercato : nouveau prêt en vue pour Issa Kaboré

Doublure de Jonathan Clauss à l'OM la saison passée, Issa Kaboré ne reviendra pas à Manchester City. Selon Fabrizio Romano, le défenseur va être à nouveau prêté.

Cette fois, le joueur de 22 ans évoluera en Premier League, avec Luton Town, un promu. Kaboré devrait prolonger son contrat avec City avant de rejoindre sa nouvelle équipe en Slovénie pour commencer le stage de préparation.

Manchester City and Reims are signing documents for Josh Wilson Esbrand to move on loan deal — as revealed on Wednesday. 🔴🤝🏻



Man City will also loan Issa Kaboré to Luton Town, agreement sealed today. It will include City contract extension, as @mcgrathmike reported. 🔵🤝🏻 https://t.co/dwlisCj8iy