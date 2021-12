OM – Mercato : nouveau rebondissement pour Thiago Almada !

Zapping But! Football Club

Pisté par l'OM l'été dernier, Thiago Almada, très apprécié de Jorge Sampaoli, n'a pas été transféré à Atlanta, contrairement à ce qu'a officialisé son club de Velez Sarsfield hier soir. En effet, la franchise de MLS publie un communiqué pour démentir l'information.

«Nous ne nous sommes pas engagés à acquérir le joueur pour le moment. Nous pouvons confirmer que nous conservons une option exclusive de transfert définitif. Cette option s'étend jusqu'en 2022. Nous ne ferons aucun autre commentaire sur le joueur pour le moment,» peut-on lire.

We have seen reports about Thiago Almada. We have not committed to acquiring the player at this time; we can confirm that we retain an exclusive option to permanently transfer the player. The option extends into 2022. We will have no further comment on the player at this time.