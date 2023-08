OM - Mercato : nouveau rebondissement spectaculaire pour l’avenir d’Ounahi !

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Absent une bonne partie de la saison dernière à cause d’une blessure à l’orteil, Azzedine Ounahi n'avait pu montrer l'étendue de son talent avec l'OM. Cette saison, le Marocain est excentré à gauche, ce qui n’est pas son poste de prédilection et n'a plus joué depuis l'élimination face au Panathinaïkos. Les Olympiens pourraient se séparer de l'ancien Angevin qui ne partirait pas là où c'était prédit.

Ounahi veut rester en Europe

L'Arabie Saoudite était un temps évoquée pour son départ, mais il semblerait qu'Azzedine Ounahi se dirige plutôt vers l'Angleterre ou l'Espagne, selon les informations de Foot Mercato. Le Marocain susciterait l'intérêt de plusieurs clubs dans ces deux pays notamment. Cependant, l'OM pourrait finalement décider de le garder étant donné la volonté évoquée par Pablo Longoria lors de son recrutement de faire de lui un élément important du projet de jeu olympien. Affaire à suivre…

