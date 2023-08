OM - Mercato : nouveaux prétendants et valeur revue à la hausse pour Malinovskyi

Zapping But! Football Club OM : Rongier, Guendouzi, Gueye, Veretout… Qui sacrifier au milieu ?

De bonnes nouvelles sont arrivées aux oreilles de Pablo Longoria ces dernières heures. Ces bonnes nouvelles prennent la forme d'autres clubs intéressés par Ruslan Malinovskyi. Arrivé en janvier dernier à la demande d'Igor Tudor, le milieu offensif ukrainien, qui n'a pas vraiment brillé lors de ses six premiers mois en Provence à l'exception de son but contre le PSG (2-1) en Coupe, est poussé vers la sortie, Marcelino ne comptant pas sur lui. Le Torino a démenti tout intérêt pour lui et Besiktas semblait le plus chaud pour le recruter. Mais d'autres clubs, donc, ont fait part de leur intérêt.

L'OM attend 12 M€ pour le milieu ukrainien

Ces clubs sont le Genoa, Bologne et deux écuries de Premier League, selon Eurosport. L'Italie a la préférence du joueur. Mais cet intérêt de nouvelles écuries, et donc les enchères que cela implique, a décidé les dirigeants marseillais à revoir leurs exigences à la hausse. Désormais, ils attendraient 12 M€ de transfert ou d'option d'achat en cas de prêt.

