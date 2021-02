OM - Mercato : nouvelle avancée majeure pour Jorge Sampaoli

Et si l'on reparlait un peu du sportif à Marseille ? Depuis deux jours, il n'est question que des initiatives catastrophiques de Jacques-Henri Eyraud pour, semble-t-il, en finir avec un mouvement ultra qui le déteste au plus haut point. Entre son projet Agora pour redéfinir la façon de soutenir le club et sa volonté de remettre en question la convention unissant l'OM aux associations, JHE a fait fort. Et a eu une réponse à la hauteur de ses provocations. Mais heureusement, donc, du côté du sportif, le ciel semble s'éclaircir un peu…

Il s'engagerait jusqu'en 2023

Le site Foot Mercato annonce ce mardi soir que la direction marseillaise s'est mise d'accord avec Jorge Sampaoli sur la durée du contrat qui devrait les unir. Celui-ci s'étalera jusqu'en juin 2023. A signaler que si cette information est vraie, Eyraud travaille sur du long terme, comme il ne cesse de le répéter, et n'est pas dans l'optique d'une vente…

Toujours d'après FM, Sampaoli débarquerait au début du mois de mars. Il manquerait donc les réceptions de Nice ce mercredi et Lyon dans deux dimanches ainsi que le déplacement à Nantes samedi. Il pourrait faire ses débuts au Vélodrome le 4 avril pour le match contre Dijon. Le site explique que l'OM pourrait payer sa clause libératoire, qui dépasse les 600.000€, à moins que l'Atlético Mineiro ne libère son technicien. Mais aux dernières nouvelles, le club brésilien voulait s'attacher les services de Renato Gaucho grâce, justement, à l'indemnité que lui verserait Marseille…