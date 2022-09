OM – Mercato : nouvelle désillusion pour Dieng, Harit toujours en salle d'attente !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

S'il est acté que le FC Lorient n'insistera pas pour Bamba Dieng (OM, 22 ans) préférant s'orienter sur d'autres pistes pour l'attaquant (Ibrahima Niane de Metz selon Foot Mercato), Pablo Longoria caressait toujours l'espoir de céder son jeune buteur sénégalais à d'autres clubs.

Dieng ne trouve pas preneur... et ça bloque Harit

En Ligue 1, Nice, Rennes ou encore Brest sont hors-jeu, pas franchement décidé à céder aux exigences marseillaises et préfèreraient tous un prêt, ces dernières heures le RC Strasbourg s'est renseigné. Mais là aussi, c'est la douche froide. Le site Alsasports affirme que Bamba Dieng ne viendra pas non plus au RCSA « sauf départ de dernière minute de Ludovic Ajorque ».

Une ouverture pour Amavi en lueur d'espoir ?

L'absence de départ freine Pablo Longoria dans son recrutement d'un ultime renfort offensif. En difficulté sur le dossier de l'ukrainien de l'Atalanta Bergame Malinovskyi (« le deal est mort » d'après un proche du dossier dans L'Equipe), le président olympien ne parvient pas non plus à conclure avec Schalke 04 pour Amine Harit. Seule petite éclaircie au tableau : les discussions qui auraient démarré avec Getafe pour se séparer de l'indésirable Jordan Amavi ...