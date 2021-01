OM - Mercato : nouvelle révélation sur la prolongation de Thauvin

Il a suffi d'une bise et d'un échange de maillots avec Kylian Mbappé lors du Trophée des champions il y a deux mercredis pour que Florian Thauvin se retrouve dans l'œil du cyclone. Jusque-là épargné par les supporters, le champion du monde est aujourd'hui très critiqué sur les réseaux sociaux, pour son geste avec le joueur du PSG, pour ses prestations très faiblardes en 2021 mais aussi et surtout pour sa situation contractuelle. Et la dernière rumeur venue d'Italie ne risque pas de redorer son image.

Une stratégie pour partir sans être accusé par les supporters ?

D'après L'Equipe, l'OM aurait proposé un nouveau contrat avec légère revalorisation salariale, à 450.000€ brut par mois. Le journaliste Nicolo Schira, lui, assure que le gaucher aurait reçu une proposition de 2,5 M€ par an pour signer jusqu'en 2024. Mais lui réclamerait 4 M€ annuels pour prolonger une aventure entamée en 2013 et qui a connu un break lors du deuxième semestre 2015.

Quatre millions, c'est évidemment beaucoup trop pour un OM qui compte ses sous. Et c'est peut-être une façon pour le clan Thauvin de mettre un terme à l'aventure en rejetant la faute sur les dirigeants. Ce qui aurait pu fonctionner s'il n'y avait eu l'épisode Mbappé et des performances indignes de son talent depuis plusieurs semaines…