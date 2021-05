OM – Mercato : nouvelles révélations autour de la signature de Thauvin au Mexique

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

En fin de semaine dernière, Florian Thauvin (OM, 28 ans) a dit « oui » aux Tigres , acceptant un contrat en or de cinq saisons au Mexique. Depuis, c'est l'effervescence du côté de Monterrey où les supporters, qui ne connaissaient pas vraiment le Champion du Monde français, ont commencé à se renseigner et à regarder des vidéos de l'ailier Marseillais.

Thauvin suscite déjà une attente incroyable

Comme le rapporte La Provence, l'arrivée de Florian Thauvin – comme celle de Gignac en 2015 – a généré un engouement incroyable sur place . « L'arrivée de Florian Thauvin représente, avant tout, l'espoir d'une autre décennie importante pour les Tigres », avance le journaliste José Eduardo Iga, spécialiste des Tigres pour « El Heraldo de Mexico » : « Avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, ils vont mettre en avant plusieurs jeunes de grande qualité. Surtout, les supporters espèrent encore des titres, que Thauvin fasse perdurer la décennie en or que viennent de vivre les Tigres. Il va apporter de la continuité au projet ». Même les supporters du club rival, le Rayados de Monterrey, sont emballés par cette venue qui sera un « gros coup » pour le foot mexicain.

Gignac à l'origine de ce transfert surprise

Mais la révélation la plus importante est sans doute celle de Mauricio Culebro, le vice-président du club... qui explique au quotidien provençal que c'est la star de son équipe André-Pierre Gignac, qui a eu un rôle décisif : « Depuis quelque temps, on suivait le joueur qui, évidemment, nous intéressait beaucoup. On savait que le contrat avec l’Olympique de Marseille se terminait et, au final, je pense qu’on a fait un travail d’équipe, c’est notre façon de travailler. Il y a eu une première approche d’André (Gignac), il a été évidemment fondamental dans ce contrat. La possibilité a été soulevée, André a parlé avec lui, le joueur a manifesté son intérêt et, à partir de là, nous avons commencé. J’ai entamé la négociation avec son représentant, pour faire comprendre ce qu’on voulait ».