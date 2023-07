OM - Mercato : on en sait plus dans les dossiers Sanchez, Lemar et Ndiaye !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le mercato prend feu à l’OM. En plus de la piste Pierre-Emerick Aubameyang, quasiment bouclée, Pablo Longoria travaille sur d’autres dossiers alléchants. Si L’Équipe affirmait ce matin qu’un retournement de situation était possible pour Iliman Ndiaye, Foot Mercato met à mal l’optimiste marseillais en faisant savoir que « la position du joueur est toujours la même à l’heure actuelle : il veut continuer à Sheffield. » Par ailleurs, FM confirme LA rumeur du début de semaine à l’OM, à savoir que Longoria est intéressé par Thomas Lemar en ajoutant que le milieu de l’Atlético Madrid pourrait être tenté par le challenge marseillais. Une somme supérieure à 20 M€ pourrait convaincre le club espagnol de le laisser partir cet été.



Sanchez vit très bien la situation

Enfin, on en sait plus sur l’avenir d’Alexis Sanchez avec un petit résumé chronologique signé par l’excellent Marwan Belkacem sur Twitter : « Il juge la première offre de l'OM, reçue assez tôt en fin de saison, insatisfaisante financièrement. Il a adoré son expérience au club et est prêt à prolonger dans de meilleures conditions financières. Il a refusé des offres en provenance de l'Arabie Saoudite et attend sonde actuellement le marché européen dans l'espoir d'une meilleure offre, à l'OM ou ailleurs. Il vit très bien la situation et sait qu'il est actuellement en position de force après une belle saison. On m'a précisé que la situation a pu bouger entre temps mais la situation était bien celle-là jusqu'il y a peu de temps. »

L’OM ne lâche pas Iliman Ndiaye. Mais la position du joueur est toujours la même à l’heure actuelle : il veut continuer à Sheffield. https://t.co/Riel9nTi8D https://t.co/3CwLwuhi8f — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) July 20, 2023

Podcast Men's Up Life